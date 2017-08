Merkel begrüßt Spahns Rückzug bei Firmen-Beteiligung

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat begrüßt, dass sich der Finanzstaatssekretär und konservative CDU-Hoffnungsträger Jens Spahn von seiner umstrittenen Beteiligung an einem Start-up-Unternehmen für Steuererklärungs-Software trennen will.



"Das ist sicherlich ein vernünftiger Schritt", sagte Merkel am Dienstag bei ihrer Sommer-Pressekonferenz in Berlin.

Spahn habe sich entschieden, seine Anteile an der Firma zurückzugeben, um jeden Eindruck zu vermeiden, er könnte daraus Vorteile ziehen oder es finde eine Verquickung mit seiner Regierungsarbeit statt. "Ansonsten arbeite ich sehr gerne mit Jens Spahn zusammen und schätze die Zusammenarbeit", sagte die CDU-Vorsitzende.

Spahn war in die Kritik geraten, weil er sich an einem Unternehmen beteiligte, das in einer Branche aktiv ist, für die er im Finanzministerium zuständig ist./tb/sl/DP/stb