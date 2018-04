Merkel begrüßt Luftschlag durch Westmächte in Syrien

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzlerin Merkel hat den Militärschlag durch die USA, Großbritannien und Frankreich in Syrien begrüßt. "Der Militäreinsatz war erforderlich und angemessen", sagte Merkel am Samstagvormittag. Damit werde die Wirksamkeit der internationalen Ächtung des Chemiewaffeneinsatzes gewahrt und das syrische Regime vor weiteren Verstößen gewarnt.

"Wir unterstützen es, dass unsere amerikanischen, britischen und französischen Verbündeten als ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats in dieser Weise Verantwortung übernommen haben", so Merkel. Im syrischen Duma seien vor wenigen Tagen durch einen "abscheulichen Chemiewaffenangriff" zahlreiche Kinder, Frauen und Männer ums Leben gekommen. "Alle vorliegenden Erkenntnisse weisen auf die Verantwortung des Assad-Regimes hin, das auch in der Vergangenheit vielfach Chemiewaffen gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt hat", sagte die Kanzlerin. Zum wiederholten Mal habe Russland auch im vorliegenden Fall durch seine Blockade im UN-Sicherheitsrat eine unabhängige Untersuchung der Geschehnisse verhindert. 100 Jahre nach Beendigung des Ersten Weltkrieges sei die Weltgemeinschaft aufgerufen, "einer Erosion der Chemiewaffenkonvention entgegenzuwirken". Deutschland werde "alle diplomatischen Schritte in diese Richtung entschlossen unterstützen", sagte Merkel.

Foto: über dts Nachrichtenagentur