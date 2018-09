Merkel befürwortet Debatte im Bundestag für mehr Organspenden

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) befürwortet angesichts niedriger Organspendezahlen in Deutschland eine grundlegende Debatte über mögliche Neuregelungen des Entscheidungsverfahrens.



Sie finde es richtig, dass eine solche Debatte im Bundestag geführt werde, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Daran werde sich Merkel mit Interesse beteiligen, fügte er hinzu, ohne Angaben zur Position der Kanzlerin zu machen. Er verwies darauf, dass Merkel mehrfach für Organspenden geworben und niedrige Zahlen beklagt habe.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte sich zuvor für eine Neuregelung ausgesprochen - eine doppelte Widerspruchslösung. Demnach würde zunächst jeder als Organspender gelten, es sei denn, er oder Angehörige widersprechen. Diese Diskussion solle jetzt im Bundestag geführt werden, sagte Spahn der "Bild"-Zeitung (Montag). Bisher ist die Entnahme von Organen nur mit ausdrücklicher Zustimmung möglich./sam/DP/mis