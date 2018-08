Merkel beendet Afrikareise mit Besuch in Nigeria

ABUJA (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht zum Abschluss ihrer dreitägigen Westafrikareise am Freitag Nigeria.



Im Mittelpunkt ihres Gesprächs mit Präsident Muhammadu Buhari dürften die Migration, die Bekämpfung der Fluchtursachen und die fragile Sicherheitslage im Land stehen. Zu Beginn des Besuchs will sich Merkel am Vormittag (10.00 Uhr) bei einem Gespräch mit dem Präsidenten der westafrikanischen Staatengemeinschaft Ecowas, Jean-Claude Brou, über den Stand der regionalen Zusammenarbeit informieren.

Im Norden Nigerias bedroht die islamistische Terrororganisation Boko Haram die Sicherheit der Menschen. Bei Anschlägen und Angriffen der sunnitischen Fundamentalisten sind seit 2009 mindestens 20 000 Menschen ums Leben gekommen. Rund 2,5 Millionen sind vor der Gewalt im Nordosten des Landes geflohen./bk/DP/zb