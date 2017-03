Merkel als letzte Zeugin im Abgas-Ausschuss

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird an diesem Mittwoch als letzte Zeugin im Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestags erwartet.



Die Abgeordneten wollen unter anderem klären, wann die Regierungschefin vom Diesel-Skandal bei Volkswagen erfahren hat und wie sie sich in die Aufklärung einschaltete. Thema in der Anhörung (14.00) dürfte auch ein Treffen Merkels 2010 mit dem damaligen kalifornischen Gouverneur Arnold Schwarzenegger sein. In dem Gespräch soll sie zu strenge Schadstoff-Vorgaben für Diesel-Autos in den USA moniert haben.