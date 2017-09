Nürnberg (ots) -Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich anerkennend über dieGeschenkaktion "Weihnachten im Schuhkarton" geäußert und dasEngagement der tausenden Ehrenamtlichen gewürdigt. Am Rande desBundesmittelstandstags der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigungder CDU/CSU (MIT) in Nürnberg traf sie am 1. September mit Haupt- undEhrenamtlichen von Geschenke der Hoffnung zusammen. Das christlicheWerk, das im deutschsprachigen Raum die Durchführung der Aktionverantwortet, präsentierte auf einem Info-Stand den rund 700Besuchern seine Arbeit. Ziel von "Weihnachten im Schuhkarton" ist es,bedürftigen Kindern Liebe greifbar zu machen und zum christlichenGlauben einzuladen."Wir freuen uns, dass wir die Bundeskanzlerin am Stand vonGeschenke der Hoffnung begrüßen durften. Frau Merkel hat dieBesonderheit dieser Geschenkaktion erkannt, die den Fokus aufdiejenigen richtet, die in schweren Lebensumständen aufwachsen undnicht das Privileg haben, beschenkt zu werden", sagte Bernd Gülker,geschäftsführender Vorstand von Geschenke der Hoffnung. Auf die FrageGülkers, welche Botschaft Merkel den Ehrenamtlichen, die sich an derAktion beteiligen, mitteilen würde, sagte sie "Danke!". Dass sich soviele Bürgerinnen und Bürger an der Aktion beteiligen, zeige eine derstarken Seiten Deutschlands, fuhr die Bundeskanzlerin fort. Ebensowünschte sie allen Ehrenamtlichen und Päckchenpackern alles Gute.Weltweit mehr als 146 Millionen durch "Weihnachten im Schuhkarton"erreicht"Weihnachten im Schuhkarton" ist Teil der weltweit größtenGeschenkaktion "Operation Christmas Child". Seit 1993 wurden weltweitbereits mehr als 146 Millionen Kinder beschenkt. Allein imdeutschsprachigen Raum wurden im Jahr 2016 fast 400.000Geschenkpakete gesammelt.Vom 1. Oktober bis 15. November können Päckchen mit neuenGeschenken gefüllt und zu einer von tausenden Abgabestellen imdeutschsprachigen Europa gebracht werden. Die Pakete werden dann vonörtlichen Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen vorwiegendin Osteuropa verteilt. "Jede Päckchenspende ist wertvoll, denn sieenthält so viel mehr als nur Geschenke. Sie vermittelt Kindern, diein schwierigen Lebensumständen aufwachsen, die Botschaft von Glaube,Hoffnung und Liebe", erklärt Bernd Gülker.Verschiedene Prominente unterstützen die Aktion wie z. B. die als"Lotto-Fee" bekannt gewordene Schauspielerin und ModeratorinFranziska Reichenbacher, der Schauspieler Samuel Koch oder MissGermany 2016, Lena Bröder.Interessierte erhalten weitere Informationen unterwww.weihnachten-im-schuhkarton.org oder der Hotline +49 (0)30 - 76883 883.Über den BundesmittelstandstagUnter dem Motto "Mehr Markt Wirtschaft" findet noch bis zum 2.September der 13. Bundesmittelstandstag der MIT in Nürnberg statt.Neben der CDU-Vorsitzenden, Bundeskanzlerin Angela Merkel, werden derCSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident, Horst Seehofer, derbayerische Innenminister und CSU-Spitzenkandidat für dieBundestagswahl, Joachim Herrmann, sowie der bayerischeFinanzminister, Markus Söder, zu Gast sein.Pressekontakt:Tobias-Benjamin OttmarLeiter Öffentlichkeitsarbeit/Fundraising+49 (0)30 76 883-400t.ottmar@geschenke-der-hoffnung.orgOriginal-Content von: Weihnachten im Schuhkarton, übermittelt durch news aktuell