Merkel: Verschiedene Geschwindigkeiten, aber gemeinsame Richtung

ROM (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel hat nach dem EU-Sondergipfel in Rom ihr Konzept eines Europas der unterschiedlichen Geschwindigkeiten verteidigt.



"Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten bedeutet ja keinesfalls, dass es nicht ein gemeinsames Europa ist", sagte sie am Samstag in der italienischen Hauptstadt. "Wir sagen hier ganz klar: Wir wollen in eine gemeinsame Richtung. Und es gibt Dinge, die sind unveräußerlich."

Dazu zählte sie den Binnenmarkt, wesentliche Grundfreiheiten und die zentralen Werte wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Religionsfreiheit. "Das macht uns gemeinsam stark. Da gibt es auch keinerlei Abstriche", sagte Merkel.

Der Sondergipfel zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge legte in einer "Erklärung von Rom" Eckpfeiler für die Entwicklung der EU in den nächsten zehn Jahren fest. "Es ist sehr bewegend, vor dieser historischen Kulisse die Erklärung von Rom zu unterschreiben", sagte Merkel. "Wir knüpfen an das an, was unsere Vorgänger hier 1957 begonnen haben."

Der Blick müsse aber in die Zukunft gerichtet werden. Als Schwerpunkte nannte Merkel einen besseren Schutz der Außengrenzen, die Herausforderungen der Digitalisierung, ein soziales Europa mit mehr Arbeitsplätzen vor allem für jüngere Menschen und eine engere Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik. "Wir haben uns verpflichtet, dies gemeinsam zu tun, manchmal vielleicht in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, aber immer in eine gemeinsame Richtung."/tl/DP/he