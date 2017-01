Merkel zu US-Vorwurf: Wir nehmen keinen Einfluss auf Notenbank

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Vorwürfe aus den USA zurückgewiesen, Deutschland nutze den niedrigen Euro für unfaire Handelsvorteile gegenüber Partnern aus.



Deutschland habe immer dafür geworben, dass die Europäische Zentralbank eine unabhängige Politik mache - so wie das auch die Bundesbank getan habe als es noch keinen Euro gab, sagte Merkel am Dienstag nach einem Treffen mit Schwedens Regierungschef Stefan Löfven in Stockholm. Sie betonte: "Deshalb werden wir auf die Notenbank keinen Einfluss nehmen."

Der Handelsberater von US-Präsident Donald Trump, Peter Navarro, hatte der "Financial Times" gesagt, der "stark unterbewertete" Euro verschaffe Deutschland als Europas größter Volkswirtschaft Handelsvorteile, die zu Lasten der USA und der Euro-Partner gingen.