Merkel: US-Entscheidung hält Klimaschutz nicht auf

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will den globalen Klimaschutz trotz des Ausstiegs der USA aus dem Abkommen von Paris entschieden vorantreiben.



"Allen, denen die Zukunft unseres Planeten wichtig ist, sage ich: Lassen Sie uns gemeinsam den Weg weitergehen, damit wir erfolgreich sind für unsere Mutter Erde", sagte Merkel am Freitag in Berlin. Das Pariser Abkommen werde gebraucht, um die Schöpfung zu bewahren. "Nichts kann und wird uns dabei aufhalten." Entschlossener denn je gelte es, Kräfte zu bündeln. Deutschland werde seine Verpflichtungen erfüllen. Wichtig seien dabei auch finanzielle Hilfen für die ärmsten und verwundbarsten Länder, sagte Merkel./sam/bk/DP/jha