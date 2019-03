Merkel: Sind beim Brexit auf britische Befindlichkeiten eingegangen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung begrüßt die Zugeständnisse an Großbritannien beim Brexit-Vertrag und hofft nun auf dessen Annahme durch das Parlament in London.



Die EU habe einen weiteren Schritt auf Großbritannien zugemacht. "Wir unterstützen diesen Schritt ausdrücklich", sagte Kanzlerin Angela Merkel am Dienstag in Berlin mit Blick auf die in letzter Minute erreichten Zugeständnisse der Europäischen Union bei der irischen Grenzfrage. "Wir haben uns Mühe gegeben, auf die britischen Befindlichkeiten und auf die britischen Wünsche und auf die britischen Sorgen einzugehen."

Belgiens Premierminister Charles Michel sprach nach einem Treffen mit der Kanzlerin in Berlin von einem "weiteren Schritt nach vorn, der wirklich eine ausgestreckte Hand bedeutet". Er äußerte die Hoffnung auf eine "Entscheidung im Sinne des gesunden Menschenverstands, eine vernünftige Entscheidung" in London, um für die Zukunft stabile Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien zu erreichen. Sein Land wäre durch seine engen Beziehungen zu Großbritannien von einem ungeordneten Brexit besonders betroffen.