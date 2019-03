Merkel: 'Sehr intensiver, aber auch sehr erfolgreicher Abend'

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Einigung beim EU-Gipfel zur Brexit-Verschiebung begrüßt.



Man habe die britische Premierministerin Theresa May in ihrem Anliegen unterstützen wollen, das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen noch einmal im Parlament in London zur Debatte zu stellen, sagte Merkel in der Nacht zum Freitag in Brüssel. Mit dem Angebot habe man das ihrer Meinung nach zum Ausdruck gebracht. "Insofern würde ich sagen, es war ein sehr intensiver, aber auch sehr erfolgreicher Abend", fügte die Kanzlerin hinzu.

Dass sich die Debatten über viele Stunden hinwegzogen, bezeichnete Merkel als der "Ernsthaftigkeit der Lage" angepasst. "Das war eine sehr ehrliche, wichtige Diskussion heute und wir sind auf alle Szenarien vorbereitet", erklärte sie. "Wir wünschen uns nach wie vor, dass es einen geordneten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union gibt. Aber wir müssen uns auch auf andere Möglichkeiten vorbereiten, damit sie für die Menschen in Europa akzeptabel sind."

Mit Blick auf Mays Plan, das Austrittsabkommen im Unterhaus erneut zur Abstimmung zu stellen, sagte Merkel: "Wir werden nun natürlich verfolgen, wie die Entscheidungsfindung im britischen Parlament erfolgt."