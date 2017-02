Vor Merkel-Reise: Regierung in Warschau muss Pressefreiheit achten

Berlin (ots) - Vor dem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel inPolen verurteilt Reporter ohne Grenzen (ROG) die demonstrativeMissachtung der Pressefreiheit durch führende Politiker in Warschau.Die nationalkonservative Regierung hat das Fernsehen unter ihreKontrolle gebracht und beschränkt systematisch die Berichterstattungaus dem Parlament. Vor wenigen Tagen bekräftigte PiS-Chef JaroslawKaczynski in einem Radio-Interview, private Medien müssten"repolonisiert" und deutsche Verlagshäuser aus dem Land gedrängtwerden."Freie und vielfältige Medien sind unumstößlicher Bestandteil dereuropäischen Wertordnung, die populistische Stimmungsmache gegendeutsche Fernsehsender und Verlage in Polen spielt den Feinden derDemokratie in die Hände", sagte ROG-Geschäftsführer Christian Mihr."Der Regierung in Warschau sollte klar sein, dass sie vonFördergeldern der Europäischen Union nur profitieren kann, wenn siedie Grundsätze der Gemeinschaft anerkennt, Pressefreiheit achtet undeine kritische Debatte über die eigene Arbeit auch im Fernsehenzulässt."FERNSEHEN UND RADIO UNTER KONTROLLE DER MACHTHABERMehr als 220 Journalisten wurden seit dem Machtwechsel imöffentlichen Rundfunk bereits entlassen, zur Kündigung gezwungen oderauf weniger einflussreiche Posten versetzt. Das belegt dieDokumentation der liberalen Journalistengewerkschaft TowarzystwoDziennikarskie (TD) (http://t1p.de/qaff). Im Oktober und Novembertraf dies besonders Trojka, das dritte Programm von Polskie Radio, womehrere leitende Redakteure und Moderatoren versetzt oder nachProtesten entlassen wurden. 120 Kollegen warfen ChefredakteurinBarbara Stanislawczyk in einem offenen Brief "präventive Zensur" vorund protestierten mit einer Social-Media-Kampagne(http://t1p.de/w2as). Am 28. Oktober gab der langjährigeTrojka-Redakteur Michal Nogas bekannt, er verlasse den Sender undwechsele zur liberalen Tageszeitung Gazeta Wyborcza(http://t1p.de/42re). Im November ermunterte die inzwischenstaatliche Rundfunkgesellschaft TVP ihre Mitarbeiter offensiv, dieSender gegen eine Abfindung freiwillig zu verlassen(http://t1p.de/wfta). Angaben der Gewerkschaft TD zufolge reichtendaraufhin bis Mitte Dezember noch einmal mehr als 200 Journalistenihre Kündigung ein.Durch den rigorosen Personalumbau hatte sich die Berichterstattungdes bis dahin öffentlichen Fernsehens schon kurze Zeit nach derAmtsübernahme der PiS-Regierung merklich verändert. Die Senderverloren daraufhin massiv an Zuschauern. In derHauptnachrichtensendung Wiadomosci macht TVP1 nicht nur Stimmunggegen liberale Kritiker der Regierung, sondern zunehmend auch gegendeutsche Medien, denen manipulative Berichterstattung vorgeworfenwird. Als Anlass diente zuletzt ein fehlerhafter Bericht der ARD überdie Proteste im Sejm, in dem falsches Archivmaterial verwendet wurde(http://t1p.de/139w). Regelmäßig brandmarkt Wiadomosci auch dieBeteiligungen deutscher Verlage auf dem polnischen Medienmarkt(http://t1p.de/bhdc).PRIVATE MEDIEN SOLLEN "REPOLONISIERT" WERDENVor wenigen Tagen bekräftigte PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski in einemInterview mit Radio Opole, private Medien müssten "repolonisiert" undvor allem von deutschen Verlagshäusern zurückgekauft werden(http://t1p.de/kb5e). Bereits unmittelbar nach ihrem Amtsantritthatte die PiS-Regierung erklärt, den einheimischen Medienmarkt"repolonisieren" zu wollen, da deutsche Verlage in Polen sehr aktivsind (http://t1p.de/w8o6). Die Bauer Media Group etwa besitzt inPolen mehr als 30 Print-Titel sowie die Radiosender der RMF Group.Die Verlagsgruppe Passau gibt über die Gruppe Polska Press 18regionale Tageszeitungen und fast 100 lokale Wochenblätter heraus. ImOktober berichteten polnische Medien über Pläne der polnischeStaatsbank PKO BP, Polska Press zu kaufen (http://t1p.de/rlrp). Diedeutsch-schweizerische Ringier Axel Springer Media AG gibt unteranderem das Boulevardblatt Fakt und die polnischen Ausgaben derMagazine Newsweek und Forbes heraus und betreibt dieOnline-Nachrichtenseite onet.pl. Der Chefredakteur von Newsweek,Tomasz Lis, ein scharfer Kritiker von PiS-Chef Kaczynski, moderiertebis Januar eine politische Diskussionssendung bei TVP2. Nach demMachtwechsel wurde sie aus dem Fernsehprogramm gestrichen und wirdseither unter anderem auf onet.pl ausgestrahlt.Doch auch regierungskritische Zeitungen polnischer Eigentümerstehen unter Druck, seit staatliche Firmen dort keine Anzeigen mehrschalten. Die Werbeeinnahmen der liberalen Zeitung Gazeta Wyborczasanken dadurch im ersten Halbjahr der PiS-Regierung um 21,5 Prozent(http://t1p.de/l9cy). Auch die moderat konservative TageszeitungRzeczpospolita muss seit der Machtübernahme der PiS auf staatlicheWerbeeinnahmen verzichten, die bisher ein Fünftel ihres Budgetsausmachten (http://t1p.de/oje2).POLITISCHE BERICHTERSTATTUNG SYSTEMATISCH EINGESCHRÄNKTDie Berichterstattung von Journalisten aus dem polnischenParlament hat die Regierung in den vergangenen Monaten systematischeingeschränkt: Sie dürfen bestimmte Zonen nicht mehr betreten, etwadie Lobbys rund um den Plenarsaal, das Restaurant oder den Flur vordem Büro des Sejm-Vorsitzenden. Interviews geben in der Regel nurnoch Fraktions- oder Parteisprecher, nicht mehr die betroffenenPolitiker.Daran hat auch das medienwirksam verkündete angebliche Einlenkender PiS nach wochenlangen Protesten am 9. Januar kaum etwas geändert.Pressekonferenzen sollen auch künftig nur noch in einem Nebengebäudedes Parlaments stattfinden, wo Journalisten über Platzproblemeklagen. Bei der ersten Pressekonferenz am neuen Ort seien einigeKamerateams nicht mit ihrer Ausrüstung in den Saal gekommen,zahlreiche Reporter mussten auf dem Boden sitzen. Lange Wegeverhindern den direkten Kontakt zu Politikern, Tagesausweise fürReporter werden nur noch eingeschränkt ausgestellt(http://t1p.de/ekqz). Mitte Januar berichtete Newsweek Polska, dieRegierung plane nach den Protesten zum Jahreswechsel, einen zweiMeter hohen Zaun um das Parlament zu errichten (http://t1p.de/qxy3).Auf der jährlichen Rangliste der Pressefreiheit ist Polen 2016 um29 Plätze auf Rang 47 gefallen.