Merkel, Putin, Trump oder der Papst? Wer kommt nach Erdogan? / Wetten auf das nächste Gruppenfoto von Ilkay Gündogan und Mesut Özil bei BET90

Hamburg (ots) - Mit ihrem PR-Termin mit Recep Tayyip Erdogan inLondon haben die Nationalspieler Ilkay Gündogan und Mesut Özil eineveritable Affäre losgetreten. Viele unterstellten den Beiden einegewisse Unbedachtheit, wunderten sich aber gleichzeitig, warum wederihr Berater noch wenigstens einer ihrer Clubs sie vor den Folgeneines Gruppenfotos mit dem türkischen Präsidenten warnen konnte.Manche mutmaßten sogar, es könne vorab Druck auf die Spieler oderihre Familien ausgeübt worden sein.Ob die Beiden jetzt genug haben von Gruppenfotos aller Art, oderob sie erst recht angreifen, darauf kann ab sofort bei WettanbieterBET90 (www.bet90.com) gewettet werden wie folgt:Özil und Gündogan machen ein Gruppenfoto mit Merkel - Quote 21.00Özil und Gündogan machen ein Gruppenfoto mit Putin - Quote 34.00Özil und Gündogan machen ein Gruppenfoto mit Trump - Quote 67.00Özil und Gündogan machen ein Gruppenfoto mit dem Papst - Quote 101.00Direkt zur Wette geht es unter folgendem Link:https://bit.ly/2IBRre7Über BET90BET90 wurde 2010 in Malta gegründet, Die Gründer von BET90verfügen über langjährige Wettexpertise und innovative Ideen -bereits 2005 entwickelten sie mit dem Konzept der Livewette 0:0 einvöllig neuartiges Format, das heute fester Bestandteil jedesWettanbieters ist. Mit einem klaren Fokus auf Fußball und diebeliebtesten Wettarten stieg BET90 in den Markt ein. Inzwischen hatsich BET90 zum Komplettanbieter für Sportwetten entwickelt. BET90 istSponsor der Handballer des THW Kiel und Sportwettenpartner des 1. FCKöln. www.bet90.com.Pressekontakt:BET90 Pressebüro Deutschlandc/o Gamblers FirstChristian PrechtlAm Fuchsberg 18A21075 Hamburg, GERMANYTel. + 49 177 2828111Mail: christian@gamblersfirst.comWeb: www.gamblersfirst.comOriginal-Content von: BET90, übermittelt durch news aktuell