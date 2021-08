Merkel: Produktion von Corona-Impfstoff in Afrika ankurbeln

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mehr Engagement für eine eigenständige Produktion von Corona-Impfstoffen in Afrika gefordert.



Man müsse alles tun, "um die Versorgung Afrikas mit Impfstoffen zu ermöglichen und um auch eine möglichst schnelle Produktion von Medizingütern und Impfstoffen auf dem afrikanischen Kontinent möglich zu machen", sagte Merkel am Freitag zum Auftakt einer Konferenz mit Staats- und Regierungschefs afrikanischer Länder im Kanzleramt. Bei dem Treffen der Initiative "G20 Compact with Africa", der zwölf afrikanische Länder angehören, sollte es auch um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie gehen.

Die Konferenz ist zugleich eine Art Abschied Merkels als Kanzlerin vom afrikanischen Kontinent. Ein persönlicher Abschiedsbesuch dort vor ihrem Ausscheiden aus dem Amt nach der Bundestagswahl Ende September dürfte wegen der Pandemie nicht mehr möglich sein. Merkel hatte sich in ihrer 16-jährigen Amtszeit auf zahlreichen Reisen für die Entwicklung Afrikas eingesetzt. Neben den wirtschaftlichen Kontakten standen dabei meist auch Gesundheits- und Bildungsfragen sowie die Entwicklungsmöglichkeiten von Frauen und Mädchen ganz oben auf der Tagesordnung.

Die Initiative "Compact with Africa" war 2017 während der deutschen Präsidentschaft in der Gruppe der wichtigsten Wirtschaftsmächte (G20) ins Leben gerufen worden. Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für privatwirtschaftliche Investitionen und Beschäftigungsmöglichkeiten in Afrika zu verbessern./bk/DP/nas