Merkel: Notfallmechanismus bei regionalen Corona-Ausbrüchen wichtig

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dringt auf ein schnelles Gegensteuern bei möglichen regionalen Corona-Ausbrüchen.



Dafür sei ein mit den Ländern vereinbarter "Notfallmechanismus" wichtig, sagte sie am Mittwoch in Berlin nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten. "Wenn regionale Infektionsherde wieder auftreten, muss man direkt besondere Maßnahmen wieder einsetzen können." Die Länder sollen laut Beschluss sicherstellen, dass in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen sofort wieder ein konsequentes Beschränkungskonzept umgesetzt wird./sam/bk/rm/had/hoe/DP/fba