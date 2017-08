Merkel: Klimaziel 2020 noch erreichbar

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hält das selbstgesteckte Klimaschutzziel der Bundesregierung für das Jahr 2020 weiterhin für erreichbar.



"Ich glaube, man kann die Ziele erreichen, aber es ist durchaus sehr anspruchsvoll", sagte sie am Dienstag in der Bundespressekonferenz in Berlin. Die nächste Bundesregierung werde den Klimaschutzplan, der CO2-Einsparziele für Sektoren wie Verkehr oder Energie festlegt, gemeinsam mit der Wirtschaft und den Gewerkschaften überarbeiten. Der Bund will den Treibhausgas-Ausstoß bis 2020 um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 senken, bisher gehen die Emissionen dafür aber zu langsam zurück.

Sie wolle zudem einen Neuanlauf für die steuerliche Vergünstigung für die Gebäudesanierung, sagte Merkel. Der Gebäudesektor sei einer, in dem sich mit am einfachsten Ergebnisse erzielen ließen. Die große Koalition hatte sich in dieser Legislaturperiode mit den Bundesländern nicht auf einen Steuerbonus für die energetische Sanierung einigen können./ted/DP/stb