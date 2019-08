Merkel: Kein neuer Sachstand aus London zu Brexit-Thema Irland

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sind im Ringen um einen geregelten Austritt Großbritanniens aus der EU nach eigenen Worten keine neuen Vorschläge aus London zur Lösung der Grenzfrage in Irland bekannt.



"Ich habe jetzt keinen neuen Sachstand seit dem Besuch von dem britischen Premierminister. Aber ich gehe davon aus, dass dort gearbeitet wird", sagte sie am Donnerstag nach dem Antrittsbesuch des neuen griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis in Berlin.

Merkel und der neue britische Premierminister Boris Johnson hatten beim Antrittsbesuch Johnsons am Mittwoch vergangener Woche in Berlin die Hoffnung verbreitet, dass in den nächsten Wochen im zentralen Streitpunkt Irland eine Lösung gefunden werden könnte. Nun betonte Merkel, die Verhandlungen fänden nicht zwischen Großbritannien und Deutschland statt. "Wir bekommen auch nichts zugesandt. Sondern diese Verhandlungen finden zwischen Großbritannien und der Europäischen Kommission statt. Und dort finden auch die entsprechenden Gespräche statt", sagte die Kanzlerin.

Johnson hatte gesagt, der Ball liege im britischen Feld, er werde Vorschläge machen für Lösungen der sogenannten Backstop-Frage. Der Brite will die von Brüssel geforderte Garantieklausel für eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland aus dem Brexit-Abkommen streichen./bk/mfi/DP/nas