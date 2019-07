Merkel: Jeder und jede muss sich bei EU-Personalien bewegen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht weiterhin Chancen, im Streit um die europäischen Spitzenämter zu einer Einigung zu kommen.



"Wir gehen heute mit neuer Kreativität an die Arbeit", sagte sie am Dienstag vor Beginn einer neuen Beratungsrunde der Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Am Vortag waren die Gespräche vertagt worden, nachdem es zu keiner Lösung für das Gesamtpersonalpaket gekommen war. Jeder müsse sich bewegen sagte die Kanzlerin und fügte hinzu: "Und da sage ich jeder und jede." Dann bestünden Chancen für eine Lösung. Sie jedenfalls gehe "fröhlich und bestimmt" an diese Aufgabe./rm/DP/stk