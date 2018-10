Merkel zu Italiens Defizit: EU-Kommission ist zuständig

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel hat in der Debatte über das italienische Haushaltsdefizit auf die Zuständigkeit der EU-Kommission verwiesen.



"Die Kommission ist der Ansprechpartner", sagte sie am Donnerstag nach dem EU-Gipfel in Brüssel. Notwendig sei jetzt ein "redlicher und guter Dialog" - und sie hoffe auf ein gutes Ergebnis. Die EU-Kommission hat das geplante Defizit von 2,4 Prozent im italienischen Haushaltsentwurf bereits deutlich kritisiert.

Merkel sagte weiter, bei einem Treffen am Mittwoch habe ihr Conte die von der Regierung in Rom geplanten Reformen erläutert, etwa zur Bekämpfung der Korruption und zur Schaffung transparenter Stukturen in der Verwaltung. Dies seien gute Ansätze, die für Italien sehr hilfreich sein könnten.

Zuvor hatte Conte aus dem Gespräch mit Merkel berichtet, die Kanzlerin habe sich "sehr beeindruckt" von den in Rom geplanten Strukturreformen gezeigt. Beide seien sich einig gewesen, dass es über die Haushaltspläne seines Landes einen "konstruktiven Dialog" geben müsse. "Wir werden natürlich auf die kritischen Einwände antworten", sagte Conte./tl/DP/jha