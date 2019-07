Merkel: Greta Thunberg und Bewegung haben Klimapolitik vorangetrieben

BERLIN (dpa-AFX) - Die Klimaaktivistin Greta Thunberg und die Bewegung Fridays for Future haben die Politik der Bundesregierung nach den Worten von Kanzlerin Angela Merkel vorangetrieben.



"Sie haben uns sicherlich zur Beschleunigung getrieben", sagte die CDU-Politikerin am Freitag in Berlin. Die Schüler hätten die Politik dazu gebracht, entschlossener an die Sache heranzugehen. Sie sprach von "außerordentlichen Wetterverläufen", die zeigten, welche Schäden ein Nicht-Handeln in der Klimapolitik mit sich brächten./ted/cn/hoe/jr/tam/DP/jha