Merkel zu Gast beim Deutschen Arbeitgebertag

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht am Donnerstag beim Deutschen Arbeitgebertag in Berlin.



Bei dem Treffen (ab 10 Uhr) reden daneben Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer, SPD-Chefin Andrea Nahles sowie weitere Spitzenpolitiker. Ein Hauptthema dürfte die Sozial-, Finanz- und Steuerpolitik sein. Die deutsche Wirtschaft fordert seit langem Steuerentlastungen für Unternehmen. Sie verweist auf eine große Steuerreform in den USA und anderen Ländern. Auch der Kurs der Regierung etwa in der Rentenpolitik ist umstritten. Die Firmen klagen daneben über einen zunehmenden Fachkräftemangel./hoe/DP/he