Merkel: 'Für millionenfache Reaktion der Menschen immer dankbar'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich bei den Bundesbürgern für das Verhalten in der Corona-Krise bedankt.



Schlimme Erfahrungen wie jene anderer Staaten seien Deutschland bisher erspart geblieben, sagte die CDU-Politikerin am Freitag in ihrer Sommer-Pressekonferenz in Berlin. Das liege am - auch in der Fläche - gut aufgestellten Gesundheitssystem in Deutschland. Die vergleichsweise günstige Entwicklung habe es aber vor allem gegeben, "weil die überwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland Vernunft,

Verantwortungsbewusstsein und Mitmenschlichkeit gezeigt hat". Merkel sagte: "Ich werde für diese millionenfache Reaktion der Menschen immer dankbar sein."

Mitte März hatte Merkel alle Bürgerinnen und Bürger zu Solidarität und Disziplin im Kampf gegen das Coronavirus gemahnt. "Das ist eine historische Aufgabe, und sie ist nur gemeinsam zu bewältigen", sagte Merkel damals. "Es kommt ohne Ausnahme auf jeden Einzelnen und damit auf uns alle an."/bw/DP/mis