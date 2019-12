Merkel: Formuliere keine Erwartungen an SPD-Parteitag

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich zurückhaltend zu ihren Erwartungen an den bevorstehenden SPD-Parteitag geäußert.



Sie werde keine Erwartungen formulieren, sagte sie am Donnerstag in Berlin auf die Frage, was sie sich von dem Parteitag erhoffe und welche Auswirkungen ein möglicher Rücktritt von Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) auf die große Koalition von Union und SPD hätte. Sie gehöre zu den Menschen, die auf den Parteitagen der eigenen Partei wie anderer Parteien schauten, was dort geschehe, fügte sie am Rande eines Treffens mit dem Präsidenten Kasachstans, Kassym-Shomart Tokajew, hinzu.

Nachdem die GroKo-Kritiker Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken den Mitgliederentscheid um den SPD-Vorsitz mit 53,06 Prozent der Stimmen gewonnen hatten, sollen sie an diesem Freitag auf dem Parteitag zu SPD-Vorsitzenden gewählt werden. Mit Spannung wird nun verfolgt, welche Auswirkungen diese Wahl auf die Koalition hat. Das zweite Bewerberduo aus Olaf Scholz und Klara Geywitz war mit 45,33 Prozent deutlich unterlegen. Daraufhin gab es Spekulationen, ob Scholz als Vizekanzler und Finanzminister zurücktritt./rm/ax/bk/DP/men