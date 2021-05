Merkel: Europa kann Leitmarkt für klimaschonenden Schiffbau werden

ROSTOCK (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die maritime Branche aufgefordert, die Potenziale der Schifffahrt für eine klima- und umweltfreundlichere Zukunft zu nutzen.



"Mit den deutschen und europäischen Kompetenzen im Schiffbau haben wir die Chance, Europa zum Leitmarkt für klimaschonende, ressourcen- und kostensparende Technologien zu machen", sagte Merkel am Montag in einem Grußwort zur 12. Nationalen Maritimen Konferenz in Rostock. Eine nachhaltige maritime Industrie könne so zu einem Beispiel dafür werden, auch in Krisen Chancen zu erkennen und zu nutzen.

Merkel betonte die Rolle Europas bei den internationalen Herausforderungen. Es gelte, sich auf dem stark umkämpften Weltmarkt zu behaupten. "Wir haben es schließlich nicht nur mit Partnern, sondern auch mit Wettbewerbern oder besser gesagt mit Konkurrenten zu tun."

Zuvor hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) angekündigt, auf EU-Ebene gegen die fernöstliche Konkurrenz im Schiffbau vorgehen zu wollen. "Es gibt Länder, die in sehr eindeutiger und manchmal auch aggressiver Form versuchen, Teile des zivilen Schiffbaus zu monopolisieren oder zu dominieren, und deshalb werden wir diese Entwicklung nicht einfach tatenlos geschehen lassen."/mgl/DP/jha