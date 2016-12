BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Laut Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sind die Ermittlungen nach dem Berliner Anschlag noch nicht abgeschlossen. "Wenn es weitere Schuldige oder Helfershelfer gib, werden wir diese zur Rechenhaft ziehen", sagte Merkel am Freitag in Berlin. Sie habe Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) angewiesen, gemeinsam mit Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) Maßnahmen zur politischen Aufarbeitung des Vorfalls zu erarbeiten.

Zuvor hatte der Innenminister gesagt, dass jetzt die Zeit gekommen sei, "um über Konsequenzen zu sprechen". Er werde "sehr bald" mit seinem Kabinettskollegen Maas Gespräche über Konsequenzen aufnehmen. Amri war in der vergangen Nacht in Mailand bei einer Routinekontrolle von Beamten der italienischen Polizei erschossen worden. Der Tunesier war offenbar aus Frankreich nach Italien eingereist. Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Peter Frank, bestätigte den Tod des Berliner Terrorverdächtigen. Die Ermittlungen nach möglichen Komplizen gingen aber mit "hoher Intensität weiter". Am späten Mittwochnachmittag war die Öffentlichkeitsfahndung nach Amri gestartet worden und am Donnerstag wurde auch Haftbefehl gegen den Gesuchten erlassen. Er soll den Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz vom Montagabend verübt haben, bei dem zwölf Personen ums Leben kamen. Dabei war ein Lkw in eine Menschenmenge gerast. Dutzende weitere Menschen wurden verletzt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur