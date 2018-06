Merkel: Einigung mit Macron auf weitreichende EU-Reformschritte

MESEBERG (dpa-AFX) - Deutschland und Frankreich haben sich nach den Worten von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf gemeinsame weitreichende Reformvorschläge für die Europäische Union geeinigt.



Man schlage ein breites neues Kapitel von Initiativen für die EU auf, aber auch für die deutsch-französische Zusammenarbeit, sagte Merkel am Dienstag nach einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Schloss Meseberg, dem Gästehaus der Bundesregierung nördlich von Berlin. "Wir brauchen ja europäische Antworten. Und das leitet uns auch, dass Europa seinen Platz in einer multilateralen Welt finden muss", sagte Merkel. Europa müsse eine Rolle spielen, wenn es um die Verteidigung von Werten, von Überzeugungen, Wohlstand, den Erhalt der Umwelt und mehr Frieden auf der Welt gehe./bk/rm/ir/DP/tos