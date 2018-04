Merkel: EU und Deutschland müssen sich mehr engagieren in der Welt

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die EU und Deutschland müssen nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mehr Verantwortung in der Welt übernehmen und ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen.



Die Zeit der Nachkriegsordnung, in der Europa und Deutschland vor allem vom Einsatz der USA profitiert hätten, sei vorbei, sagte Merkel am Freitag nach einem Gespräch mit US-Präsident Donald Trump in Washington. Die Amerikaner fragten sich nun, welchen Nutzen dieser Einsatz für sie habe. Es sei richtig, wenn der Präsident sage, Europa sei zwar ökonomisch erfolgreich, aber wolle etwa beim militärischen Engagement nicht viel tun./rm/sam/ted/mfi/bk/hma/ki/dm/DP/he