Merkel: EU lässt sich bei Brexit-Verhandlungen nicht spalten

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Einigkeit der verbleibenden 27 EU-Staaten in den Verhandlungen mit dem ausscheidenden Mitglied Großbritannien hervorgehoben.



Es sei positiv, dass dieser "bedauerliche Prozess" in der Vergangenheit gemeinsam gestaltet worden sei, sagte sie am Freitag zum Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel mit Blick auf den Brexit. Nun müsse man mit London "ein sehr intensives Freihandelsabkommen" verhandeln. "Wir werden uns hier nicht auseinanderdividieren lassen", betonte die Kanzlerin in der gemeinsamen Pressekonferenz mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron./sk/DP/stw