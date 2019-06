Merkel: EU-Klimabeschlüsse besser als erwartet

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Beschlüsse des EU-Gipfels zum Klimaschutz sind aus Sicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel besser als erwartet.



Noch im März hätte sie nicht mit einer so breiten Mehrheit der EU-Länder für eine klimaneutrale Wirtschaft bis 2050 gerechnet, sagte die CDU-Politikerin am Freitag zum Abschluss des Gipfels in Brüssel.

"Auch Deutschland hat ja in der Zwischenzeit darüber nachgedacht, hat überlegt: Können wir uns diesem Ziel anschließen? Und das können wir", sagte Merkel. "Insofern muss ich sagen, finde ich, dass es besser ist, als ich erwartet hatte."

Der Gipfel hatte sich am Donnerstag trotz stundenlangen Streits nicht auf das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 festgelegen können, weil einzelne Länder sich querstellten. Das Datum wurde aus der bereits vorbereiteten Gipfelerklärung gestrichen. Umweltschützer und die Grünen äußerten sich bitter enttäuscht. Klimaneutralität bedeutet, dass nur noch sehr wenig Treibhausgase ausgestoßen werden dürfen und der Rest kompensiert werden muss. Ziel ist es, die globale Erwärmung zu bremsen und katastrophale Folgen abzuwenden./vsr/DP/jha