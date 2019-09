Merkel: Deutschland will in der EU Handel mit Afrika vorantreiben

NEW YORK (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel will den Ausbau der Handelsbeziehungen zwischen der Europäischen Union (EU) und Afrika vorantreiben.



Deutschland werde auch während seiner EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres an der Handelsagenda mit der Afrikanischen Union weiterarbeiten, kündigte Merkel am Montag zum Auftakt eines Treffens mit zahlreichen afrikanischen Staats- und Regierungschefs am Rande des UN-Klimagipfels in New York an.

Die Kanzlerin lobte das Projekt einer afrikanischen Freihandelsunion. "In Zeiten, in denen der Protektionismus immer weiter wächst, wäre es ein wirklich gutes Zeichen, wenn im afrikanischen Kontinent Freihandel sich entwickelt", sagte sie. Dann könnten sich zwischen EU und AU die Handelsbeziehungen freier, aber auch fairer gestalten.

Mitte Juli war bei einem AU-Gipfel in Niamey im Niger der Startschuss für das panafrikanische Freihandelsabkommen AfCFTA gefallen. Die Entstehung der weltgrößten Freihandelszone in Afrika mit einem Markt von 1,2 Milliarden Menschen befeuert die Erwartungen von Investoren und Wirtschaftslenkern.

Merkel hob auch die Rolle der Afrikanischen Union bei der politischen Lösung der Krise in Libyen hervor. Eine Lösung werde nie gelingen, "wenn die Afrikanische Union nicht ein wichtiges Wort mitzureden hat". Deutschland sehe zudem mit Sorge die sich verschlechternde Sicherheitslage in den G5-Sahel-Staaten, die Auswirkungen bis nach Ghana und Nigeria habe.

In den Staaten der Sahelzone - einem Gebiet, das sich südlich der Sahara vom Atlantik bis zum Roten Meer erstreckt - sind bewaffnete Gruppen aktiv, einige haben den Terorgruppen Islamischer Staat oder Al-Kaida die Treue geschworen. Vor allem in Mali kommt es immer wieder zu Angriffen und Anschlägen, ebenso sowie in den angrenzenden Ländern Burkina Faso und Niger. In Mali beteiligen sich 1000 Bundeswehrsoldaten an einer UN-Mission./bk/DP/he