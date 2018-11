Merkel: Deutschland und Polen wollen geordneten Brexit

WARSCHAU (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Hoffnung der EU-Mitglieder Deutschland und Polen bekräftigt, den Austritt Großbritanniens aus der EU in einem Abkommen zu regeln.



Beide Seiten wollten ein geordnetes Verfahren finden für den Brexit, sagte Merkel am Rande von Regierungsberatungen mit dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki am Freitag in Warschau. Neben dem Austrittsabkommen müssten auch die Grundzüge der künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien geregelt werden. "Polen und Deutschland wollen, dass das gute Beziehungen sind", sagte Merkel.

In anderen Fragen liegen sowohl die Bundesregierung als auch die Europäische Union im Streit mit Morawieckis Regierung. Dazu gehören insbesondere die umstrittenen Justizreformen in Polen und fundamentale Meinungsunterschiede in der Migrationspolitik. Mit Blick auf solche Differenzen sagte Morawiecki bei seinem Treffen mit der Kanzlerin, statt den Problemen sollte man öfter jene Punkte in den Vordergrund stellen, bei denen die Zusammenarbeit gut funktioniere./rm/cn/nat/bk/DP/stk