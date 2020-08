Merkel: In Corona-Krise Firmen und Jobs erhalten

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat als Ziel der Bundesregierung in der Corona-Krise bekräftigt, die Substanz der Unternehmen in Deutschland sowie Arbeitsplätze zu erhalten.



Es gehe darum, das Wirtschaftsleben so weit wie möglich am Laufen zu halten oder wieder ans Laufen zu bringen, sagte Merkel am Freitag bei ihrer traditionellen Sommer-Pressekonferenz vor Hauptstadtjournalisten. Die Zukunftsfähigkeit und die Innovationskraft müssten gestärkt, klimafreundliche Technologien und die Digitalisierung vorangetrieben werden. Es gehe außerdem um ein neues Kapitel der Energiewende sowie die Nutzung von Wasserstoff./hoe/rm/bk/DP/mis