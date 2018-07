Merkel: Mit China auch kontroverse Fragen besprechen

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel hat beim Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang in Berlin das gemeinsame Bekenntnis zu multilateralen Handelsregeln hervorgehoben.



Ohne den Handelskonflikt mit den USA zu erwähnen sagte die Kanzlerin, Deutschland und China hielten sich an das Regelwerk der Welthandelsorganisation WTO. Sie lobte neue Beteiligungsmöglichkeiten für deutsche Firmen in China, die Öffnung des chinesischen Finanzmarkts und die Tatsache, dass etwa deutsche Autokonzerne nun auch Beteiligungen über 50 Prozent erhalten könnten.

Auch die Situation der Menschenrechte und die Arbeitsbedingungen für Nichtregierungsorganisationen in China waren nach Merkels Worten Thema der Gespräche. Allgemein sagte sie: "Die Zusammenarbeit ermöglicht es, auch kontroverse Fragen offen miteinander zu besprechen."

Li ist zusammen mit zahlreichen Ministern zu den 5. deutsch- chinesischen Regierungskonsultationen in Berlin. Dabei wurden 22 Abmachungen unterzeichnet. "Wir haben intensiv gearbeitet", sagte Merkel und hob davon insbesondere die geplante Zusammenarbeit bei Projekten zum autonomen Fahren sowie den Bau einer chinesischen Batteriezellenfabrik in Thüringen hervor.