Merkel bei China-Treffen im Élyséepalast

PARIS (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zu einem China-Spitzentreffen in Paris eingetroffen.



Die CDU-Politikerin wurde am Dienstag von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron im Élyséepalast begrüßt. An der Vierer-Runde nahmen zudem der chinesische Präsident Xi Jinping und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker teil.

Macron pocht darauf, dass Europa geschlossen gegenüber China auftritt, das inzwischen zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt ist. Merkel hatte erst in der vergangenen Woche beim EU-Gipfel in Brüssel gesagt, die EU wolle intensive Handelsbeziehungen mit China. Diese müssten jedoch auf gegenseitigem Marktzugang beruhen. Der EU war bisher vorgeworfen worden, auf das Machtstreben Chinas zu zögerlich reagiert zu haben.

Xi war bereits am Montag mit Macron zusammengekommen. Am Rande des Treffens waren ein Großauftrag für den europäischen Flugzeugbauer Airbus für 300 Maschinen und andere milliardenschwere Wirtschaftsaufträge vereinbart worden./cb/nau/DP/mis