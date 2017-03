Merkel: Brexit nicht gewünscht - EU-Erfolgsgeschichte bleibt

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Antrag Großbritanniens zum EU-Austritt zutiefst bedauert und die Europäische Union trotzdem als bleibende Erfolgsgeschichte bezeichnet.



Deutschland und die anderen EU-Partner hätten sich diesen Tag nicht gewünscht, sagte Merkel am Mittwoch in Berlin mit Blick auf den von London am Mittag in Brüssel offiziell eingereichten Austrittsantrag.

Erstmals hat damit ein Mitgliedstaat in der EU-Geschichte seinen Austritt verkündet. Merkel sagte: "Wir verlieren einen starken und wichtigen Mitgliedstaat." Es sei aber auch ein Tag des Aufbruchs. Denn nun habe die EU mehr Klarheit, wie die britische Seite sich die Trennung vorstelle.

Premierministerin Theresa May habe ihr in einem Telefonat am Dienstag einen engen Austausch zugesichert, berichtete Merkel. Sie sagte: "Ich wünsche mir, dass Großbritannien und die EU enge Partner bleiben."

Merkel betonte, nun liege es an den 27 anderen EU-Mitgliedstaaten und den EU-Institutionen, die eigenen Interessen und Ziele zu formulieren. Vorschläge dafür kündigte EU-Ratspräsident Donald Tusk an. Für den 29. April ist ein Sondergipfel geplant.

Die Bundesregierung habe sich auf den Prozess gut vorbereitet und werde sich zu allen Fragen positionieren, sagte Merkel. Es gehe auch darum, die Folgen etwa für die in Großbritannien lebenden Deutschen so gering wie möglich ausfallen zu lassen. Zwischen London und Brüssel müssten die enge Verflechtungen, die sich in 44 Jahren Mitgliedschaft ergeben hätten, nun wieder entflochten werden. Erst wenn das geklärt sei, könne über das zukünftige Verhältnis sprechen. Trotz des Brexits bleibe die EU eine Erfolgsgeschichte.