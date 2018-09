Merkel: Brexit in guter Atmosphäre und großem Respekt

SALZBURG (dpa-AFX) - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich für einen Austritt Großbritanniens aus der EU in guter Atmosphäre und großem Respekt ausgesprochen.



In bestimmten Bereichen sei auch eine gute Zusammenarbeit möglich, sagte Merkel am Mittwochabend vor Beginn des informellen EU-Gipfels im österreichischen Salzburg.

Im Dauerstreit über die Flüchtlingspolitik sprach sich Merkel für einen besseren Schutz der Außengrenzen aus. Zudem sei eine engere Zusammenarbeit mit den Staaten in Afrika nötig. Dies sei ein wichtiger Schlüssel für die Flüchtlingspolitik. Die Kanzlerin begrüßte erste Gespräche der EU darüber mit Ägypten.

Nach den Worten Merkels stehen diese beiden Themen im Mittelpunkt des Gipfels am Mittwoch und Donnerstag unter österreichischer Präsidentschaft. Sie erwartet wie ihr österreichischer Kollege Sebastian Kurz keine Beschlüsse./rm/DP/tos