Frankfurt/Main (ots) - Bundeskanzlerin Merkel hat nach ihrem Treffen mit demtürkischen Präsidenten Erdogan erklärt, die Türkei bei der Versorgung vonFlüchtlingen in Nordsyrien zu unterstützen und darüber hinaus die türkischeKüstenwache stärken zu wollen, die erst vor wenigen Tagen mit dem Rammen einesFlüchtlingsbootes für Schlagzeilen sorgte. Anita Starosta, Referentin für Syrienund Türkei bei der Hilfs- und Menschenrechtsorganisation medico international,bezeichnete Merkels Erklärung als "einen Tabubruch, der sich lange angekündigthat"."Sollte die UN - auf Initiative Deutschlands - die Ansiedlung von Flüchtlingenin die türkische Sicherheitszone unterstützen, wäre dies ein Tabubruch, der denKrieg der Türkei in Nordsyrien nicht nur anerkennt, sondern aktiv unterstützt.Es kann und darf nicht sein, dass ein völkerrechtwidriger Angriffskrieg, als dender wissenschaftliche Dienst des Bundestags die türkische Invasion bezeichnethat, mit internationaler und deutscher Hilfe legitimiert wird. Wenn diese Geldernach Nordsyrien fließen, macht sich die Bundesregierung mitschuldig an derVertreibung und Verfolgung der syrischen Kurden", so StarostaEs sei außerdem eine "außenpolitische Bankrotterklärung", jetzt gemeinsam mitdenen Flüchtlingsunterkünfte zu bauen, deren Krieg Hunderttausende in die Fluchtgetrieben hat. Bis heute leben in Nordsyrien etwa 100.000 Menschen inFlüchtlingsunterkünften, die aus dem im letzten Jahr von türkischenSöldnertruppen besetzen Gebiet fliehen mussten.Das gelte auch für die Provinz Idlib. "Seit Monaten bleiben Deutschland undEuropa politisch untätig, während sich in Idlib eine humanitäre Katastropheverschärft und die Zivilbevölkerung gezielt von syrischer und russischer Armeeangegriffen wird - während gleichzeitig die Türkei Rebellenmilizen finanziellund materiell unterstützt. Anstatt mit Erdogan jetzt über den Bau vonFlüchtlingsunterkünften zu verhandeln, müsste Merkel sich für legale Fluchtwegenach Europa, ein Ende der Kämpfe in Idlib und den Rückzug der türkischen Truppenaus Nordsyrien einsetzen", so Starosta abschließend.Pressekontakt:Anita Starosta, Syrien-Referentinstarosta@medico.de+49 (0)69-944 38 44+49 (0)178-860 72 54Mario Neumann, Pressereferentneumann@medico.de+49 (0)69-944 38 58+49 (0)179-887 85 38