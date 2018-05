Merkel-Besuch in China: Experten fordern mehr Gleichberechtigung im Handel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts der elften China-Reise von Bundeskanzlerin Angela Merkel haben sich Experten erneut für einen faireren Wettbewerb mit der Volksrepublik ausgesprochen.



Zwar sei ein möglicher Technologieausverkauf nicht das Hauptproblem, sagte Dirk Nawe von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG gegenüber der Finanznachrichtenagentur dpa-AFX. Aber: "Es sollte gleiche Bedingungen für alle geben." Auch die Bertelsmann-Stiftung beklagt in einer Studie fehlende Fairness.

Zwar hat sich laut Nawe in Sachen Marktöffnung zuletzt einiges getan. So hatte das chinesische Finanzministerium zuletzt etwa angekündigt, demnächst Einfuhrzölle auf Autos zu senken. Außerdem dürfen ausländische Investoren auf dem chinesischen Finanzmarkt seit einiger Zeit wieder Mehrheitsbeteiligungen erwerben. "Insgesamt nehmen die konservativen Tendenzen zur Zeit aber wieder zu", sagte der Experte.

Tatsächlich haben sich deutsche Geschäftsleute in China nie zuvor so wenig willkommen gefühlt wie heute, geht aus einer aktuellen Umfrage der deutschen Auslandshandelskammer in China hervor. Bei bestimmten Sektoren wie zum Beispiel dem Flugzeugbau bleiben Mehrheitsbeteiligungen ausländischer Investoren zudem weiterhin untersagt.

Bertelsmann-Expertin Cora Jungbluth sprach in einer jüngsten Studie von fehlenden "Wirtschaftsbeziehungen auf Augenhöhe". Während China seine eigenen strategischen Industrien bewusst vor ausländischem Zugriff schütze, mache es sich selbst daran, immer mehr Schlüsseltechnologien für seine eigenen Wirtschaftsziele aus dem Westen zu erwerben.

So seien laut der Untersuchung von den insgesamt 175 Übernahmen oder Beteiligungen aus den vergangenen vier Jahren 112 auf Branchen entfallen, die China mit seiner Strategie "Made in China 2025" besonders stark ausbauen will - also vornehmlich Technologiefirmen. Besonders großes Interesse zeigten Käufer demnach an Unternehmen, die sich mit energiesparenden Autos und Autos mit alternativer Antriebstechnik, Energiesystemen und Biomedizin beschäftigen.

Das Geld aus China dürfe aber auch nicht verteufelt werden, sagte Jungbluth. "Gegenwärtig dominiert die Angst vor dem technologischen Ausverkauf." Doch ausländische Direktinvestitionen bringen auch Kapital nach Deutschland und schaffen Arbeitsplätze."

Dirk Nawe sieht keine Gefahr eines Technologietransfers nach China. "Es ist übliche Geschäftspraxis, dass sich Unternehmen bestimmtes Know How im In- oder Ausland einkaufen", sagte er. "Die Anzahl der Investitionen aus China ist im Vergleich zu anderen Ländern sogar überschaubar."

Tatsächlich kam 2017 der größte Anteil an Investoren noch immer aus den USA, wie das Institut der deutschen Wirtschaft Ende Januar ausgerechnet hat. Auf ganze 22 Prozent belief sich der US-Anteil an den ausländischen Investitionen in Deutschland. Danach folgen die Schweiz mit rund 11 Prozent und Großbritannien mit gut 10 Prozent. Der chinesische Anteil wird dagegen auf nicht mal 7 Prozent bemessen./kro/tos/mis