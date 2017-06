BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den angekündigten Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen als "sehr bedauerlich" bezeichnet. "Und damit drücke ich mich sehr zurückhaltend aus", sagte Merkel am Freitag in Berlin. Das Übereinkommen von Paris sei unabdingbar für die Erfüllung der Ziele der Agenda 2030. Die Entscheidung der USA werde Deutschland und den Rest der Welt nicht aufhalten.

"Wir brauchen das Pariser Abkommen, um unsere Schöpfung zu bewahren", so Merkel. Sie glaube fest daran, dass das Abkommen erfolgreich sein werde. "Der Weg ist steinig. Aber ich bin überzeugt, dass dieser Weg unumkehrbar ist." Deutschland werde seine Verpflichtungen umsetzen. US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag offiziell den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen angekündigt. Trump hatte dabei den Beginn neuer Verhandlungen vorgeschlagen, um gegebenenfalls einen neuen, "fairen Deal" zu erreichen. Das Klimaabkommen war Ende 2015 in Paris beschlossen worden und im November 2016 in Kraft getreten. Es sieht die Begrenzung der menschengemachten globalen Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius gegenüber vorindustriellen Werten vor. Die Kündigung des Vertrags ist frühestens drei Jahre nach seinem Inkrafttreten möglich und erst nach einer Wartezeit von einem weiteren Jahr wirksam.

