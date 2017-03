Merkel: Arbeitswelt altersgerecht ausgestalten

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat eine altersgerechte Ausgestaltung der Arbeitswelt angemahnt.



Dies sei wichtig, um das volle Erwerbstätigenpotenzial auszuschöpfen, sagte die CDU-Vorsitzende am Donnerstag in Berlin bei einer Veranstaltung zur Bevölkerungsentwicklung in Deutschland. Sie betonte die Bedeutung flexibler Arbeitsmodelle, der Flexi-Rente und der Förderung von Existenzgründern. "Und dazu wird das Riesenthema Weiterbildung gehören", sagte die Kanzlerin.

Merkel rief zugleich dazu auf, die Daseinsvorsorge in ländlichen Regionen zu gewährleisten, etwa über den Breitbandausbau. "Ansonsten braucht man von Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen in Deutschland nicht zu sprechen."

Merkel appellierte an junge Menschen, sich aktiv an der Gestaltung der Zukunft zu beteiligen, und warnte vor einem Kampf der Generationen. Die CDU-Vorsitzende hatte zuvor im Berliner Ortsteil Wedding eine Einrichtung mit generationenübergreifenden Angeboten besucht.