Merkel: Andere Parteien dürfen nicht Agenda der Union bestimmen

POTSDAM (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat davor gewarnt, dass sich die Union bei ihrer Klimaschutzpolitik von anderen Parteien treiben lässt.



"Wir müssen Politik aus uns heraus machen", sagte Merkel nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen am Mittwoch in Potsdam bei einer Klausur der CDU/CSU-Fraktionsspitze. Nicht andere Parteien dürften die Agenda der Union bestimmen. Es gehe darum, das Themenspektrum der Union zu verbreitern und Zuversicht zu geben. Konkrete Parteien nannte Merkel dabei nicht, dürfte damit aber auch auf die Grünen gezielt haben, die mit dem Thema Klimaschutz im Umfragehoch sind. Die Fraktionsspitze berät in Potsdam über Vorschläge für mehr Klimaschutz./bk/vr/DP/men