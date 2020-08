Merkel: Alles tun, damit Kinder nicht Verlierer der Pandemie werden

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht auch den Bund gefordert, die Bildung der Kinder in Deutschland während der Pandemie sicherzustellen.



"Die Schule darf niemanden zurücklassen", sagte Merkel am Freitag in ihrer traditionellen Sommer-Pressekonferenz vor den Hauptstadtjournalisten in Berlin. Sie wolle alles dafür zu tun, dass die Kinder nicht Verlierer der Pandemie würden. Dies gelte für alle Kinder. Infektionsschutz und Bildung an den Schulen zu vereinbaren, sei eine der schwierigsten Aufgaben. Auch die Bundesregierung sehe unter diesen außergewöhnlichen Umständen eine Verantwortung für sich. Eigentlich ist Bildung in Deutschland Ländersache./bw/DP/eas