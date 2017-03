Merkel im ARD/WDR-Interview: EU-Fördergelder nicht als Druckmittel einsetzen - Rechtsstaatlichkeit einhalten

Rom/Köln (ots) -Sperrfrist: 25.03.2017 15:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Bundeskanzlerin Angela Merkel lehnt es ab, mit der Kürzung vonEU-Geldern zu drohen, wenn Mitgliedsländer sich nicht anEU-Beschlüsse halten oder gegen die Prinzipien derRechtsstaatlichkeit verstoßen. Wörtlich sagt sie in einemExklusivinterview (WDR) für das ARD-Europamagazin (Das Erste,26.03.2017, 12.45 Uhr) am Rande des EU-Sondergipfels in Rom: "Ichmöchte heute in diesem Interview keine Drohung aussprechen, sondernich möchte darauf hinwirken, dass die Rechtsstaatlichkeit, so wie wirsie erwarten, überall in Europa eingehalten wird."Rechtsstaatlichkeit und Freiheit seien Werte als solche. BeiLändern, die Anlass zur Sorge geben, setze sie auf das Gespräch.Ebenso lehnt die Bundeskanzlerin den Vorschlag von AußenministerSigmar Gabriel, dass Deutschland viel mehr Geld in den EU-Haushaltgeben soll, um die Lücke zu schließen, die durch den AustrittGroßbritanniens aus der EU entsteht, ab. Allerdings hält sie es fürmöglich, dass mehr Belastungen auf Deutschland und die übrigenverbleibenden Mitgliedsländer für bestimmte Projekte zukommenkönnten. Dazu zählt sie die Bekämpfung der Fluchtursachen und dieGrenzsicherung.Angesichts des großen Wohlstandsgefälles in der EU verweist AngelaMerkel auf die deutschen Erfahrungen: "Wir sehen ja am Gelingen derDeutschen Einheit, wie lange es dauert und wie viel Geld da auchschon natürlich investiert wurde, um gleiche Lebensverhältnisse zumBeispiel in Deutschland herzustellen."Eine Lösung sieht sie auch im Bürokratieabbau, um gerade auchjüngeren Mitgliedsstaaten mehr Raum zu geben und sich zu entwickeln.So bringt sie etwa die Erhöhung der Ausschreibungsgrenzen füröffentliche Investitionen ins Spiel, so dass nicht alles europaweitausgeschrieben werden müsse.Bitte SPERRFRIST beachten (auch für Online-Medien): 25.03.2017,15.00 Uhr - Für Nachrichtenagenturen keine Sendesperrfrist, bitte mitSperrfristvermerk veröffentlichen.Das komplette Interview finden Sie am 25.3.2017 ab 15 Uhr auf derOnlineseite des ARD-Europamagazins. http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/europamagazin/sendung/exklusivinterview-angela-merkel-quo-vadis-eu-100.htmlwww.ard-foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7100E-Mail: wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell