Meritor: Klartext!

Für die Aktie Meritor aus dem Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks" wird an der heimatlichen Börse New York am 13.04.2020, 02:00 Uhr, ein Kurs von 16.48 USD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Meritor auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Meritor wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 12 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Meritor auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Meritor erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -28,58 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche sind im Durchschnitt um 8,96 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -37,55 Prozent im Branchenvergleich für Meritor bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,32 Prozent im letzten Jahr. Meritor lag 35,9 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Meritor-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (24,86 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 50,92 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 16,47 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Meritor eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.