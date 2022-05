Merit Medical Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Merit Medical-Kurs wird am 26.05.2022, 02:44 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 59.02 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Gesundheitsversorgung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Merit Medical einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Merit Medical jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Merit Medical ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 33,32 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 64 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 91,48 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Analysteneinschätzung: Merit Medical erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 4 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Merit Medical vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (76 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 28,77 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 59,02 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Merit Medical erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Merit Medical in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Merit Medical wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.