Meridian beauftragt Ausenco mit Scoping-Studie auf Cabaçal und H&S Consultants mit zukünftiger Ressourcenschätzung auf Cabaçal

Quelle: IRW Press

LONDON, Vereinigtes Königreich, 6. Juli 2021 – Meridian Mining UK S (TSXV: MNO) (Frankfurt: 2MM) (das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Firma Ausenco Engineering Canada Inc. („Ausenco“) mit der Erstellung einer Scoping-Studie (die „Studie“) für sein bezirksgroßes Kupfer-Gold-VMS-Projekt Cabaçal („Cabaçal“) in Mato Grosso, Brasilien beauftragt hat. Außerdem hat das Unternehmen die Firma H&S Consultants Pty Ltd. („H&SC“) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung