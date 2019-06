Meridian Bioscience: Es wird immer spannender!

Meridian Bioscience, ein Unternehmen aus dem Markt "Gesundheitsversorgung", notiert aktuell (Stand 09:18 Uhr) mit 11,69 USD mehr oder weniger gleich (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Unser Analystenteam hat Meridian Bioscience auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Meridian Bioscience beträgt das aktuelle KGV 26,39. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" haben im Durchschnitt ein KGV von 71,38. Meridian Bioscience ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Meridian Bioscience-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 1 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (10,27 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -12,18 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 11,69 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Meridian Bioscience eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Meridian Bioscience investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,86 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör einen Mehrertrag in Höhe von 1,31 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.