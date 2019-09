Merhaba, Wirecard! Innovativer Zahlungsdienstleister auf Expansionskurs Richtung Türkei

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Mensch, was hatte die Aktie von Wirecard (WKN: 747206) doch für eine Dynamik auch in dieser neuen Börsenwoche. Neue, spannende Kooperation gab es ebenso wie einige Kritik im Rahmen des Projektes einer Anleiheemission. Zudem wurde die Zusammenarbeit mit der SoftBank besiegelt und das Management des innovativen Zahlungsdienstleisters stellte neben der Erhöhung der konservativen Prognose für 2020 auch eine Anhebung der Vision 2025 in Aussicht. Wie gesagt, eine heiße Börsenwoche.

Zum Ende dieser Woche kann der innovative Zahlungsdienstleister mit einer weiteren Partnerschaft auf sich aufmerksam machen. Schauen wir mal, wohin die Reise an dieser Stelle hingeht und welche Bedeutung dieses weitere Mosaikteilchen im Puzzle dieser Wachstumsgeschichte haben könnte.

Wirecard kooperiert mit Buchungsagentur

Wie der DAX-Konzern zum Ende dieser Woche verkündet hat, werde man künftig mit Enuygun zusammenarbeiten. Hinter diesem Namen verbirgt sich eine türkische Onlinebuchungsagentur für Flugreisen, die bereits so einige Meilensteine vorweisen kann. Zudem bezeichnet sich das Unternehmen selbst als führender Onlinedienst bei Buchungen von Flugreisen in dieser Region, womit Wirecard erneut einen namhaften Partner gewinnen konnte. Auch wenn uns dieser Name möglicherweise hierzulange nichts sagen sollte.

Gegenwärtig besuchen nämlich monatlich bis zu 17 Millionen User die Seite und das Unternehmen wickelt bereits 5 Mio. Verkäufe von Flugtickets pro Jahr ab. Diese Kooperation könnte daher der Wachstumsgeschichte von Wirecard in beträchtliches Transaktionsvolumen hinzufügen. Sowie möglicherweise weiter wachsen, was ebenfalls eine gewisse Dynamik für die Zukunft besitzen dürfte.

Gemeinsam wollen die beiden Kollaborateure künftig die digitalen Zahlungen von Enuygun optimieren. Wirecard wird hierbei in erster Linie die Kreditkartenzahlungen bearbeiten, die insbesondere bei der Buchung von Flugreisen alles andere als unüblich sind. Definitiv daher eine weitere, spannende Partnerschaft, die der innovative Zahlungsdienstleister zum Ende dieser Woche unter Dach und Fach bringen konnte. Allerdings sind wir hier bereits eine gewisse Schlagzahl gewohnt.

Großer Name in einer wenig erschlossenen Region!

Enuygun dürfte daher ein weiterer großer Name sein, der dem Kundenportfolio von Wirecard hinzugefügt worden ist. Die 5 Mio. Buchungen pro Jahr werden gewiss ein hohes Transaktionsvolumen besitzen, von dem sich der DAX-Zahlungsdienstleister künftig seinen Anteil abschneiden wird. Das wird ein weiteres Volumen im Millionenbereich beisteuern, möglicherweise sogar noch bedeutend mehr, zumal Onlinebuchungen auch weiterhin ein rasant wachsender Markt sind.

Interessant ist im Kontext dieser Partnerschaft allerdings auch die Region. In der Türkei konnte Wirecard bislang schließlich eher selten mit größeren, prominenteren Kooperationen glänzen. Möglicherweise erschließt dieser Schritt einen weiteren Wachstumsmarkt, zumindest, sofern auch andere türkische Unternehmen auf der Suche nach einem innovativen Zahlungsdienstleister auf Wirecard aufmerksam werden.

Auch die regionale Expansion des DAX-Konzerns nimmt immer weiter an Fahrt auf. Investoren können somit auch hin und wieder mal verfolgen, welche Dynamik sich hier ergibt. Neben der qualitativen Wachstumsdynamik, die inzwischen wohl nicht mehr von der Hand zu weisen ist.

Du kennst wohl schon jedes Fazit

Tja, was soll ich daher zum Abschluss noch sagen. Die Wachstumsgeschichte lebt. Das Wachstum nimmt an Fahrt auf. Die Prognosen könnten erhöht werden. All das waren Schlagzeilen in den vergangenen Tagen, die Wirecard bewegt haben.

Kritiker haben’s derzeit schwer, ein Haar in der Wachstumssuppe dieses innovativen Zahlungsdienstleisters zu finden. Auch wenn einige es gewiss dennoch versuchen.

Vincent besitzt Aktien von Wirecard. The Motley Fool empfiehlt SoftBank.

