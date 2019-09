Merger von AGROBASE-Logigram mit LEXAGRI und Erwerb der Mehrheitsbeteiligung der WEKA-Gruppe an dem verschmolzenen Unternehmen

Kissing (ots) - LEXAGRI (Gémenos, Frankreich), einGeschäftsbereich von CMT SAS, einer französischen Tochtergesellschaftder WEKA Firmengruppe, hat am 3. September 2019 rückwirkend zum 01.Januar 2019 mit AGROBASE-Logigram SAS (Saint-Julien-en-Genevois,Frankreich) fusioniert; gleichzeitig hat die WEKA-Gruppe die Mehrheitan dem fusionierten Unternehmen, das unter LEXAGRI SAS firmierenwird, übernommen.Mit dieser Übernahme stärkt die WEKA seine Position im Bereich derVorschriften- und Marketingdatenbanken für Pflanzenproduktion undPflanzenschutz.LEXAGRI erhebt und harmonisiert in Frankreich Produkt-Daten derAgrarindustrie, insbesondere der UIPP (Union of Plant ProtectionIndustries) und gleicht diese mit den relevanten Vorschriften undGe-setzen ab. Diese aufbereiteten Daten werden heute von allenAkteuren der digitalisierten Landwirtschaft benötigt: Hersteller,Logistiker, Händler, Geräte- und Softwareproduzenten und nichtzuletzt die Landwirte selber.AGROBASE-Logigram hat mit Homologa® eine harmonisierte undstandardisierte Datenbank land-wirtschaftlicher Zulassungsdatenaufgebaut, für die in mehr als 70 Ländern die Rohdaten vor Ortge-sammelt werden. Das Unternehmen ist auch der Partner der größtenweltweiten Agrar-Industrie-Konzerne bei der Entwicklung eigenerDatenbanken für Marketingzwecke.Mit diesem Zusammenschluss wird für internationale Akteure imAgrarsektor eine globale Referenzdatenbank für Pflanzenschutzmittelmit allen notwendigen Informationen zur Verbesserung der Leistung,Qualität, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit der landwirtschaftlichenProduktion aufgebaut.Fritz Schuster, Gründer von AGROBASE-Logigram, wird GeneralManager des neuen Unternehmens und Minderheitsaktionär, unterstütztvon Denis Lariviere, dem Gründer von Lexagri, als stellvertretendemDirektor. "Die weltweite Landwirtschafts-Industrie braucht einvollständiges und aktuelles Referenzsystem zur Unterstützung ihrerdigitalen Transformation. Bei der Digitalisierung und Globalisierungder Landwirtschaft ist es wichtig, dass ein unabhängiger Akteur wiedie WEKA-Gruppe digitale Informationslösungen anbieten kann. Ichfreue mich sehr, dass die WEKA-Gruppe damit ein aktiver Player iminternationalen Agrarmarkt wird", sagt Robin Dualé, Präsident vonWEKA Frankreich.Fritz Schuster: "Ich habe in der WEKA-Gruppe den idealen Partnergefunden, um die internationale Entwicklung des Unternehmensvoranzutreiben. Aufgrund seiner Unabhängigkeit und der sehr gutenBeziehungen, die Lexagri zu allen Akteuren der Branche unterhält,erwarte ich ein starkes Wachstum unserer Aktivitäten. In denkommenden Jahren werden unsere Marketing- und Zulassungsdatenbankenschnell mit neuen Informationen zu Saatgut oder Düngemittelnangereichert werden, und wir haben mit Phytoscan eine mobileReferenzanwendung, um die Registrierung der Verwendung von Produktenauf dem Feld und die Rückverfolgbarkeit von Produktionen zuvereinfachen und zu erleichtern."Pressekontakt:Dr. Eberhard OplHead of Corporate DevelopmentWEKA Holding GmbH & Co. KGRoemerstrasse 4D - 86438 KissingPhone: +49 / 82 33 / 23 - 431Fax: +49 / 82 33 / 23 - 195Mobile: +49 / 1 63 / 4 87 42 32Mail: Eberhard.Opl@WEKA.deURL: www.weka-holding.comOriginal-Content von: WEKA Holding GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell