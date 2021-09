Meredith Aktie: Warum handelt die Aktie vorbörslich höher?

IAC/InterActive Corp (NASDAQ:IAC) befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme des Zeitschriftenverlags Meredith Corp (NYSE:MDP) im Wert von über 2,5 Milliarden Dollar, berichtet das Wall Street Journal.

Das Geschäft würde IACs Sammlung von Online-Publikationen beträchtlich erweitern und IACs Portfolio von Websites aufstocken, das nach den Abspaltungen von Match Group Inc (NASDAQ:MTCH) und Vimeo Inc (NASDAQ:VMEO) an Glanz verloren hat.

IAC, das von dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung